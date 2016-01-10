برج الحوت حظك اليوم الأحد 10 /1 /2016

الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>ربما تضطر الى العمل خلف الستار ، او اخفاء معلومات عن المحيطين بك، فالأجواء ليست هادئة كما تظهر لك ،والأعين تراقبك دون أن تشعر.>ضغوطك العملية لم تمنعك من مشاركة الحبيب لحظات رومانسية، حاول أن تشاهد فيلماً رومانسياً او تستمع إلى مقطوعات موسيقية هادئة.>ابتعد عن التوتر ولاتشغل ذهنك باكثر من شىء فمشكلاتك الصحية تاتى من التوتر.>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان اليوم سيكون ملىء بالمفاجئات ، والاخبار الهامة ، وتقدم طفيف الاوضاع المالية بفضل الافكار البناءة التى تميز مولود برج الجدى .