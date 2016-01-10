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برج الحوت حظك اليوم الأحد 10 /1 /2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 10 /1 /2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 10 /1 /2016

الحوت على الصعيد المهني:


>ربما تضطر الى العمل خلف الستار ، او اخفاء معلومات عن المحيطين بك، فالأجواء ليست هادئة كما تظهر لك ،والأعين تراقبك دون أن تشعر.

على الصعيد العاطفى:


>ضغوطك العملية لم تمنعك من مشاركة الحبيب لحظات رومانسية، حاول أن تشاهد فيلماً رومانسياً او تستمع إلى مقطوعات موسيقية هادئة.

على الصعيد الصحي:


>ابتعد عن التوتر ولاتشغل ذهنك باكثر من شىء فمشكلاتك الصحية تاتى من التوتر.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان اليوم سيكون ملىء بالمفاجئات ، والاخبار الهامة ، وتقدم طفيف الاوضاع المالية بفضل الافكار البناءة التى تميز مولود برج الجدى .

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مصر 365

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