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برج القوس حظك اليوم الأحد 10/1/2016

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برج القوس حظك اليوم الأحد 10/1/2016 برج القوس حظك اليوم الأحد 10/1/2016

برج القوس على الصعيد المهنى:


>الترقيات فى طريقها إليك، لكن التزم بتنفيذ خطتك، ولا تدع فرحتك تنسيك اولوياتك ،كى لا تؤثر على مستقبلك.

على الصعيد العاطفى:


>تذبذب فى العلاقة بينك وبين شريك حياتك ن لكن التوترات ستزول سريعاً وتعود الحياة هادئة كما كانت.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>احذر الانفعالات وابتعد عن الخلافات هذه الفترة فأنت تحتاج إلى الراحة لفترة ،حتى لا تستنفذ طاقتك سريعاً

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس ان اليوم سيكون ملىء بالمفاجئات، والأخبار المهمة، وتقدم طفيف الأوضاع المالية بفضل الافكار البناءة التى تميز مولود برج القوس، لكن الانخراط فى المفاجئات قد يعيدك الى الوراء خطوات فحاول أن تحافظ على ريادتك.

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مصر 365

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