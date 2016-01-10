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برج الجدى حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016

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برج الجدى حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016 برج الجدى حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>من المرجح أن تكتشف قدر كبير من المعلومات ستقع فى طريقك بالصدفة قد تسبب تحولاً فى عملك فدقق فى كل معلومات تصل إليها والأفكار التى يمكن أن تتوصل إليها من خلالها.

على الصعيد العاطفى:


>الواقعية تسيطر على علاقتك العاطفية الحالية، ورغم ثقتك فى حبك إلا أنك تحاول أن تخفض توقعاتك كثيرًا وتخشى خيبة الأمل، هذا ليس سيئًا فالصدق مهم فى العلاقة والوعى كذلك، وهما أساس ضرورى لبناء علاقة سليمة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:


>صحتك بشكل عام جيدة ولكن تركيزك ينصب على مشاكلك مع الوزن، قد ترغب فى تجربة تقليعة جديدة فى "الدايت"، اختر بحكمة النظام الذى يناسبك ولا تنسى أن أفضل علاج لمشاكل الوزن هو الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام.
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>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>تشعر بأنك منفتح على الدنيا وكريم لدرجة السخاء اليوم، وهو ما يجعلك شريكًا ممتازًا فى العمل. العطاء يجعلك تشعر بشيء جيد داخلك ويساعدك فى الوقت نفسه على التقرب ممن تشترك معهم فى العمل وتبنى اتصالات أقوى مع الأشخاص فى محيك.

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مصر 365

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