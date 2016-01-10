برج العقرب حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016

العقرب على الصعيد المهنى:
>برج الحظ حليفك اليوم ، تعامل بايجابية مع المحيطين بك، لانك ستحظى بحظ وفير وقبولاً خاصاً من قبل زملائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك ، ويتحسن وضعك المالى بشكل ملحوظ.
على الصعيد العاطفى:
>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك ،ولكن عليك من زيادة الاوقات الرومانسية بينكم ولا تنجرف فى تنفيذ خطتك العملية.
برج العقرب على الصعيد الصحي:
>الوقت مناسب لممارسة الرياضة، حاول أن تستخدم طاقتك فى ممارسة هواياتك.
علماء الفلك لبرج العقرب:
>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن يكون اليوم يوم الثقة، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد ، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصاً حكيماً ، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات ، فأنت تحتاج الى اجواء هادئة لتبدع .
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