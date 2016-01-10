أخبار عاجلة

هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016 برج العقرب حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016

العقرب على الصعيد المهنى:


>برج الحظ حليفك اليوم ، تعامل بايجابية مع المحيطين بك، لانك ستحظى بحظ وفير وقبولاً خاصاً من قبل زملائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك ، ويتحسن وضعك المالى بشكل ملحوظ.

على الصعيد العاطفى:


>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك ،ولكن عليك من زيادة الاوقات الرومانسية بينكم ولا تنجرف فى تنفيذ خطتك العملية.

على الصعيد الصحي:


>الوقت مناسب لممارسة الرياضة، حاول أن تستخدم طاقتك فى ممارسة هواياتك.

علماء الفلك لبرج العقرب:


>توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد أن يكون اليوم يوم الثقة، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد ، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصاً حكيماً ، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات ، فأنت تحتاج الى اجواء هادئة لتبدع .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صفات و مميزات برج العقرب

صفات و مميزات برج العقرب

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى