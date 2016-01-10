برج الثور حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016

برج الثور على الصعيد المهنى:

>مشاكل كثيرة فى محيط العمل واندفاعك قد يؤثر عليك بشكل سلبى، والأجواء غير مناسبة للتعبير عن رأيك، والأوضاع المالية ستظل متذبذبة قليلاً. على الصعيد العاطفى:

>توتر فى علاقتك بشريك حياتك، وعليك ان تتخلى قليلاً عن العناد والتشبث برأيك، حتى لا تتطور الأمور أكثر من ذلك. برج الثور على الصعيد الصحي:

>الاجواء حولك متوترة و تسبب لك مزيد من الضغوط النفسية التى من المحتمل ان تؤثر على صحتك وقوة تركيزك بشكل سلبى.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الثور :

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان يكون اليوم ، يوم التوتر والمشكلات فى العمل، رغم البدايات مبشرة فى اول العام ، لكنها يتنتهى سريعا ، وتضطر إلى حسم أمور كثيرة فى حياتك ، وتستطيع التغلب على بعض العواقب بفضل مولود الثور ، الذى يجيد التعامل معها ، سيحافظ مولود الثور على وضعه المادى بل سيسعى الى تحسينه واستثمار اوقاته .

شبكةعيونالإخبارية

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