برج السرطان حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تمر بمأزق صعب اليوم حيث تشعر بالتردد بين أن تمضى قدما فى مشروع جديد رغم أنه محفوف بالمخاطر واحتمالات الفشل، وبين الاختيار الأكثر أمانا. ولا يوجد حل لاتخاذ القرار غير دراسة الخيارين جيدًا قبل أن تقرر.>لن يكون من السهل عليك اليوم أن تبادل الآخرين المشاعر القوية التى يكنونها لك، وعلاقتك العاطفية تواجه تحديًا خاصة أن القمر فى برجك، لكن ربما إذا قل الضغط النفسى عليك يمكنك أن تفتح قلبك وتتواصل مع الشريك وتحول الوضع السيء إلى آخر إيجابي.>مستوى التوتر لديك قد يكون مرتفعا قليلا بسبب ظروف خارجة عن سيطرتك، ويجب أن تبذل قصارى جهدك لتخفيف هذا الشعور بالتوتر وإلا لن تتحسن حالتك الصحية. احرص على الحصول على قسط مناسب من الهواء النقى للحفاظ على صفاء ذهنك وعلى عقل هادئ.>تعجز عن حسم مشاعرك تجاه شخص ما الآن، فلا تضغط على نفسك من أجل اتخاذ القرار وامنح نفسك المزيد من الوقت لمعرفة حقيقة مشاعرك.

لا يمكنك أن تمضى قدما فى أى نوع من العلاقات إلا إذا كنت تشعر بالراحة وتعرف مع من تتعامل، وتذكر أنه لا داعى للخوف من أن تدرك بأن هناك شخص ما لا تريده فى حياتك فى المستقبل.