أخبار عاجلة

هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016 برج الأسد حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>المزاج العام لك جيد جدًا اليوم وهو الذى ينعكس على عملك فتلاحظ أن يوم العمل مثمر للغاية وهو أيضًا يوم جيد لتطلب مساعدة من شخص كنت عادة تتجنبه تمامًا وستفاجأ بأنه سيكون لطيف جدًا وسيدعم احتياجاتك ولن تندم على طلب المساعدة منه.

على الصعيد العاطفى:


>على العكس من الحياة العملية تواجه هزة على الصعيد العاطفى وستفاجأ بتغيير كبير فى خططك الرومانسية، ولكن الأخبار ليست كلها سيئة فهذا الوضع قد يسمح لك بأن تخلق فرصة إيجابية مع شخص كنت تشعر بالانجذاب نحوه، المهم أن تركز على المستقبل بدلاً من أن تقيد نفسك فى الماضي.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>إذا جربت أن تمارس تمارين رياضية جديدة سترى أن لها مفعول السحر بالنسبة لك وسترى نتائج إيجابية للغاية وستشعر بتحسن أكبر من المعتاد، ومن المحتمل أن تفقد بضع بوصات حول الخصر، وستتشجع وتتحمس من مدح الناس لك بالإضافة إلى التغيرات فى صحتك كما أن مستويات توترك ستنخفض وستشعر باسترخاء أكبر.
>


>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>مشكلة جديدة تظهر فى منزلك اليوم تشغلك كثيرًا وتحتاج اهتمامك حاول أن تترك كل شيء لتتصدى لها، وحان الوقت أن تنتبه لحياتك العائلية أكثر من الآن، فتوجه للمنزل وجمد نشاطاتك الاجتماعية الأخرى مؤقتًا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى