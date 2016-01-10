برج الأسد حظك اليوم الإثنين 11 يناير 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>المزاج العام لك جيد جدًا اليوم وهو الذى ينعكس على عملك فتلاحظ أن يوم العمل مثمر للغاية وهو أيضًا يوم جيد لتطلب مساعدة من شخص كنت عادة تتجنبه تمامًا وستفاجأ بأنه سيكون لطيف جدًا وسيدعم احتياجاتك ولن تندم على طلب المساعدة منه. على الصعيد العاطفى:

>على العكس من الحياة العملية تواجه هزة على الصعيد العاطفى وستفاجأ بتغيير كبير فى خططك الرومانسية، ولكن الأخبار ليست كلها سيئة فهذا الوضع قد يسمح لك بأن تخلق فرصة إيجابية مع شخص كنت تشعر بالانجذاب نحوه، المهم أن تركز على المستقبل بدلاً من أن تقيد نفسك فى الماضي. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>إذا جربت أن تمارس تمارين رياضية جديدة سترى أن لها مفعول السحر بالنسبة لك وسترى نتائج إيجابية للغاية وستشعر بتحسن أكبر من المعتاد، ومن المحتمل أن تفقد بضع بوصات حول الخصر، وستتشجع وتتحمس من مدح الناس لك بالإضافة إلى التغيرات فى صحتك كما أن مستويات توترك ستنخفض وستشعر باسترخاء أكبر.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>مشكلة جديدة تظهر فى منزلك اليوم تشغلك كثيرًا وتحتاج اهتمامك حاول أن تترك كل شيء لتتصدى لها، وحان الوقت أن تنتبه لحياتك العائلية أكثر من الآن، فتوجه للمنزل وجمد نشاطاتك الاجتماعية الأخرى مؤقتًا.

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شبكةعيونالإخبارية

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