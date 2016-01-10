حظك اليوم برج العذراء ليوم الإثنين 11 يناير 2016

حظك اليوم لبرج العذراء:

>على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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>ستشعر فى الفترة القادمة بنوع من الاستقرار على المستوى العملى، وسيكون هذا اليوم بداية لنهاية المشاكل والأزمات التى مررت بها الفترة الأخيرة، لكن لا تنتظر زيادة مادية أو ترقية، إنما الاستقرار فقط.فى نهاية اليوم السابق اشتعلت أزمة كبيرة بينك وبين شريك حياتك كادت ان تنهى علاقتكما، لكن اليوم سيشهد هدوء نسبى لذلك حاول أن تكون هادئا متحكما فى أفعالك وسلوكك.ستواجهك بعض الآلام الجسدية، لكنها ستكون مجرد أعراض لضغوط نفسية مررت بها، فلا تقلق لم تترك أثر وستزول بمجرد انتهاء السبب.الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك .