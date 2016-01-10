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حظك اليوم برج العذراء ليوم الإثنين 11 يناير 2016

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الإثنين 11 يناير 2016 حظك اليوم برج العذراء ليوم الإثنين 11 يناير 2016

لبرج العذراء:
>على الصعيد المهنى:


>ستشعر فى الفترة القادمة بنوع من الاستقرار على المستوى العملى، وسيكون هذا اليوم بداية لنهاية المشاكل والأزمات التى مررت بها الفترة الأخيرة، لكن لا تنتظر زيادة مادية أو ترقية، إنما الاستقرار فقط.

على الصعيد العاطفى:
>

فى نهاية اليوم السابق اشتعلت أزمة كبيرة بينك وبين شريك حياتك كادت ان تنهى علاقتكما، لكن اليوم سيشهد هدوء نسبى لذلك حاول أن تكون هادئا متحكما فى أفعالك وسلوكك.

على الصعيد الصحى:
>

ستواجهك بعض الآلام الجسدية، لكنها ستكون مجرد أعراض لضغوط نفسية مررت بها، فلا تقلق لم تترك أثر وستزول بمجرد انتهاء السبب.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>

الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك .

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مصر 365

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