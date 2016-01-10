برج الميزان حظك اليوم الأحد 10/1/2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج الميزان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>عرض مغرٍ سيعرض عليك فى خلال ساعات ، من الممكن أن يغير حياتك كليا إلى الأفضل أو على الأسوأ لذلك حاول أن تركز فى اختياراتك وتحاول أن تكون صائب فى إما الرفض او القبول.>كعادة أبناء هذا البرج يعانون من بعض المشاكل العاطفية التى تعد الغيرة والشك أساسها، لذلك البقاء هنا سيكون للأكثر تحمل وصبر، لأن العصبية لا تقدم ولا تؤخر شيء سواء التصعيد .>الحوامل من مواليد هذا البرج يجب أن يحذرن مما يتناولنه من طعام، وأن يعرفن أن النشاط شيء جيد لكن عليهن تجنب الإرهاب لأنه قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة اليوم.>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.