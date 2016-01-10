حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الأحد 10 يناير

برج الأسد حظك اليوم الأحد 10/1/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الثور حظك اليوم الأحد 10 /1 /2016

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برج الثور على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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برج الجدى حظك اليوم الأحد 10/1/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 10 /1 /2016

>الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 10/1/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 10/1/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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>المزاج العام لك جيد جدًا اليوم وهو الذى ينعكس على عملك فتلاحظ أن يوم العمل مثمر للغاية وهو أيضًا يوم جيد لتطلب مساعدة من شخص كنت عادة تتجنبه تمامًا وستفاجأ بأنه سيكون لطيف جدًا وسيدعم احتياجاتك ولن تندم على طلب المساعدة منه.على العكس من الحياة العملية تواجه هزة على الصعيد العاطفى وستفاجأ بتغيير كبير فى خططك الرومانسية، ولكن الأخبار ليست كلها سيئة فهذا الوضع قد يسمح لك بأن تخلق فرصة إيجابية مع شخص كنت تشعر بالانجذاب نحوه، المهم أن تركز على المستقبل بدلاً من أن تقيد نفسك فى الماضي.إذا جربت أن تمارس تمارين رياضية جديدة سترى أن لها مفعول السحر بالنسبة لك وسترى نتائج إيجابية للغاية وستشعر بتحسن أكبر من المعتاد، ومن المحتمل أن تفقد بضع بوصات حول الخصر، وستتشجع وتتحمس من مدح الناس لك بالإضافة إلى التغيرات فى صحتك كما أن مستويات توترك ستنخفض وستشعر باسترخاء أكبر.مشكلة جديدة تظهر فى منزلك اليوم تشغلك كثيرًا وتحتاج اهتمامك حاول أن تترك كل شيء لتتصدى لها، وحان الوقت أن تنتبه لحياتك العائلية أكثر من الآن، فتوجه للمنزل وجمد نشاطاتك الاجتماعية الأخرى مؤقتًا.مشاكل كثيرة فى محيط العمل واندفاعك قد يؤثر عليك بشكل سلبى، والأجواء غير مناسبة للتعبير عن رأيك، والأوضاع المالية ستظل متذبذبة قليلاً.توتر فى علاقتك بشريك حياتك، وعليك ان تتخلى قليلاً عن العناد والتشبث برأيك، حتى لا تتطور الأمور أكثر من ذلك.الاجواء حولك متوترة و تسبب لك مزيد من الضغوط النفسية التى من المحتمل ان تؤثر على صحتك وقوة تركيزك بشكل سلبى.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان يكون اليوم ، يوم التوتر والمشكلات فى العمل، رغم البدايات مبشرة فى اول العام ، لكنها يتنتهى سريعا ، وتضطر إلى حسم أمور كثيرة فى حياتك ، وتستطيع التغلب على بعض العواقب بفضل مولود الثور ، الذى يجيد التعامل معها ، سيحافظ مولود الثور على وضعه المادى بل سيسعى الى تحسينه واستثمار اوقاته .>من المرجح أن تكتشف قدر كبير من المعلومات ستقع فى طريقك بالصدفة قد تسبب تحولاً فى عملك فدقق فى كل معلومات تصل إليها والأفكار التى يمكن أن تتوصل إليها من خلالها.الواقعية تسيطر على علاقتك العاطفية الحالية، ورغم ثقتك فى حبك إلا أنك تحاول أن تخفض توقعاتك كثيرًا وتخشى خيبة الأمل، هذا ليس سيئًا فالصدق مهم فى العلاقة والوعى كذلك، وهما أساس ضرورى لبناء علاقة سليمة.صحتك بشكل عام جيدة ولكن تركيزك ينصب على مشاكلك مع الوزن، قد ترغب فى تجربة تقليعة جديدة فى "الدايت"، اختر بحكمة النظام الذى يناسبك ولا تنسى أن أفضل علاج لمشاكل الوزن هو الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام.تشعر بأنك منفتح على الدنيا وكريم لدرجة السخاء اليوم، وهو ما يجعلك شريكًا ممتازًا فى العمل. العطاء يجعلك تشعر بشيء جيد داخلك ويساعدك فى الوقت نفسه على التقرب ممن تشترك معهم فى العمل وتبنى اتصالات أقوى مع الأشخاص فى محيك.>ربما تضطر الى العمل خلف الستار ، او اخفاء معلومات عن المحيطين بك، فالأجواء ليست هادئة كما تظهر لك ،والأعين تراقبك دون أن تشعر.ضغوطك العملية لم تمنعك من مشاركة الحبيب لحظات رومانسية، حاول أن تشاهد فيلماً رومانسياً او تستمع إلى مقطوعات موسيقية هادئة.ابتعد عن التوتر ولاتشغل ذهنك باكثر من شىء فمشكلاتك الصحية تاتى من التوتر.يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى ان اليوم سيكون ملىء بالمفاجئات، والاخبار الهامة، وتقدم طفيف الاوضاع المالية بفضل الافكار البناءة التى تميز مولود برج الجدى .>لديك سيل من الأفكار الرائعة اليوم والحماس الشديد للإنجاز فلا تسمح لأى شخص أو حدث بإحباطك ولا تتخلى عن أفكارك مهما بدا الآخرون غير راضين عنها، بدلاً من الغضب منهم حاول أن تتكيف وتنجزها بطريقتك.الظروف الرومانسية فى حياتك تبدو أكثر إثارة من أى وقت مضى، أنت على استعداد لأن تكون أكثر جنونًا وتمنح الحب بشكل أكثر كثافة، وهو شيء جميل لكن احرص على أن تكون واعيًا وألا تجعل ذلك يغير صورتك فى نظر الشريك.مرضى السمنة والسكر من مواليد هذا البرج يحتاجون إلى القليل من الاهتمام اليوم فهناك احتمالات بأن يواجهون مشاكل صحية تجبرهم على تأجيل مواعيدهم الهامة، تجنب الطعام الحار والوجبات السريعة اليوم لتتجنب المشكلات الصحية.حياتك المزدحمة بالمهام والتفاصيل قد تجعلك تنسى نفسك، حاول أن تشارك مشاعرك العميقة مع شخص تثق به وتتحدث معه حتى عن مخاوفك على الصعيد العاطفى، قد تجد لدى صديقك المقرب هذا ما تحتاج إليه تمامًا.>تمر بمأزق صعب اليوم حيث تشعر بالتردد بين أن تمضى قدما فى مشروع جديد رغم أنه محفوف بالمخاطر واحتمالات الفشل، وبين الاختيار الأكثر أمانا. ولا يوجد حل لاتخاذ القرار غير دراسة الخيارين جيدًا قبل أن تقرر.لن يكون من السهل عليك اليوم أن تبادل الآخرين المشاعر القوية التى يكنونها لك، وعلاقتك العاطفية تواجه تحديًا خاصة أن القمر فى برجك، لكن ربما إذا قل الضغط النفسى عليك يمكنك أن تفتح قلبك وتتواصل مع الشريك وتحول الوضع السيء إلى آخر إيجابي.مستوى التوتر لديك قد يكون مرتفعا قليلا بسبب ظروف خارجة عن سيطرتك، ويجب أن تبذل قصارى جهدك لتخفيف هذا الشعور بالتوتر وإلا لن تتحسن حالتك الصحية. احرص على الحصول على قسط مناسب من الهواء النقى للحفاظ على صفاء ذهنك وعلى عقل هادئ.تعجز عن حسم مشاعرك تجاه شخص ما الآن، فلا تضغط على نفسك من أجل اتخاذ القرار وامنح نفسك المزيد من الوقت لمعرفة حقيقة مشاعرك.

لا يمكنك أن تمضى قدما فى أى نوع من العلاقات إلا إذا كنت تشعر بالراحة وتعرف مع من تتعامل، وتذكر أنه لا داعى للخوف من أن تدرك بأن هناك شخص ما لا تريده فى حياتك فى المستقبل.

برج العقرب حظك اليوم الأحد 10/1/2016

>العقرب على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

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علماء الفلك لبرج العقرب:

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برج القوس حظك اليوم الأحد 10/1/2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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برج الجوزاء حظك ليوم الأحد 2016/1/10

>برج الجوزاء على الجانب المهنى:

برج الجوزاء على الجانب العاطفي:

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على الجانب الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج الحمل حظك ليوم الأحد 10/1/2016

>برج الحمل حظك اليوم على الجانب المهنى:

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

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على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 2016 /1/10

>برج الحظ حليفك اليوم ، تعامل بايجابية مع المحيطين بك، لانك ستحظى بحظ وفير وقبولاً خاصاً من قبل زملائك، الثقة ستعطيك الدافع لتكمل مسيرة نجاحاتك ، ويتحسن وضعك المالى بشكل ملحوظ.>نجاحك فى العمل ينعكس على حالتك المزاجية ويفرح شريك حياتك ،ولكن عليك من زيادة الاوقات الرومانسية بينكم ولا تنجرف فى تنفيذ خطتك العملية.الوقت مناسب لممارسة الرياضة، حاول أن تستخدم طاقتك فى ممارسة هواياتك.توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو أن يكون اليوم يوم الثقة، وستكتسب خبرات جديدة فى محيط العمل تجعلك تغير فى خطتك العملية على المدى البعيد ، قدرتك على التعامل مع المشكلات تجعل منك اليوم شخصاً حكيماً ، ولكن احذر من الانجراف فى هذه المشكلات ، فأنت تحتاج الى اجواء هادئة لتبدع .>الترقيات فى طريقها إليك، لكن التزم بتنفيذ خطتك، ولا تدع فرحتك تنسيك اولوياتك ،كى لا تؤثر على مستقبلك.تذبذب فى العلاقة بينك وبين شريك حياتك ن لكن التوترات ستزول سريعاً وتعود الحياة هادئة كما كانت.احذر الانفعالات وابتعد عن الخلافات هذه الفترة فأنت تحتاج إلى الراحة لفترة ،حتى لا تستنفذ طاقتك سريعاًيتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس ان اليوم سيكون ملىء بالمفاجئات، والأخبار المهمة، وتقدم طفيف الأوضاع المالية بفضل الافكار البناءة التى تميز مولود برج القوس، لكن الانخراط فى المفاجئات قد يعيدك الى الوراء خطوات فحاول أن تحافظ على ريادتك.>الأوضاع السيئة تحاوطك، كما أن سوء الحظ هو حليفك فى الفترة الأخيرة، حاول قدر الإمكان أن تتجاوز كل الأزمات التى تمر بها حتى لا تتعرض لأى أذى فى العمل، كذلك يمكنك أن تحقق المزيد من النجاحات دون أن تتعرض لأى أزمة فقط توخى الحذر.تبحث عن علاقة حب تعوض بها ما فقدته خلال الفترة الماضية، لكن عليك أن تعرف أنك بحاجة إلى هذه العلاقة التى تنعشك كثيراً وتحقق لك التوازن المطلوب فى حياتك.وضعك الصحى الآن على ما يرام، ولكن لا يجب أن تهملها على حساب الشغل، فمن الأفضل أن تهتم بصحتك بكل الطرق الممكنة خصوصاً أنك تتعرض لجهد غير طبيعى فى الفترة الحالية.فى الفترة المقبلة ستشهد خيرا كثيرا، ولكن عليك أن تعلم أن لكل شئ ثمن ستدفعه، فمن الأفضل أن تكون على استعداد لذلك.>الأوضاع على ما يرام، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأزمات التى تتعرض لها مؤخراً، إلا أنك تحافظ قدر الإمكان على مكانك وهو ما قد يسبب إزعاج للكثير ممن حولك، فحاول أن تتجاوز عن هذه الأشياء البسيطة التى من الممكن أن تكون سبب فى صنع الكثير من الأزمات انت فى غنى عنها.العلاقة بينك وبين الحبيب على ما يرام، حصولك على راحة فى الأيام القليلة الماضية ساعدك على إعادة العلاقة إلى ما كانت عليه قديماً، فحاول أن تحافظ دائماً على هذا الأداء.وضعك الصحى يحتاج منك اهتمام كل فترة، فلا تهمل فى حق نفسك على حساب العمل، وحاول أن تكون على قدر المسئولية خصوصاً أن وضعك الصحى لا يخصك وحدك.الإطلاع على العالم يساعدك على تجاوز الأزمات المحيطة بك بكل سهولة، حيث أنه من الأفضل أن تكون هادئ قدر الإمكان حتى تحصل على ما تريد، فهذه الأيام كل الفرص فى صالحك فلا تضيعها.

حظك اليوم لبرج العذراء:

>على الصعيد المهنى:

>ستشعر فى الفترة القادمة بنوع من الاستقرار على المستوى العملى، وسيكون هذا اليوم بداية لنهاية المشاكل والأزمات التى مررت بها الفترة الأخيرة، لكن لا تنتظر زيادة مادية أو ترقية، إنما الاستقرار فقط.

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

برج الميزان حظك اليوم الأحد 10/1/2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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>فى نهاية اليوم السابق اشتعلت أزمة كبيرة بينك وبين شريك حياتك كادت ان تنهى علاقتكما، لكن اليوم سيشهد هدوء نسبى لذلك حاول أن تكون هادئا متحكما فى أفعالك وسلوكك.>ستواجهك بعض الآلام الجسدية، لكنها ستكون مجرد أعراض لضغوط نفسية مررت بها، فلا تقلق لم تترك أثر وستزول بمجرد انتهاء السبب.>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك .>عرض مغرٍ سيعرض عليك فى خلال ساعات ، من الممكن أن يغير حياتك كليا إلى الأفضل أو على الأسوأ لذلك حاول أن تركز فى اختياراتك وتحاول أن تكون صائب فى إما الرفض او القبول.كعادة أبناء هذا البرج يعانون من بعض المشاكل العاطفية التى تعد الغيرة والشك أساسها، لذلك البقاء هنا سيكون للأكثر تحمل وصبر، لأن العصبية لا تقدم ولا تؤخر شيء سواء التصعيد .الحوامل من مواليد هذا البرج يجب أن يحذرن مما يتناولنه من طعام، وأن يعرفن أن النشاط شيء جيد لكن عليهن تجنب الإرهاب لأنه قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة اليوم.تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.>الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.