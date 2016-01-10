سقوط عاطل بحيازته نصف كيلو حشيش بأسوان

تمكن ضباط مباحث أسوان من ضبط عاطل بحيازته نصف كيلو حشيش ومطواة، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان اليوم، إخطارًا يفيد بإلقاء رجال المباحث القبض على المتهم "حسين.ج"، 35 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم ثان أسوان، وبحيازته 80 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض، تحرر المحضر رقم 236 إدارى قسم ثان أسوان لسنة 2016م وجارٍ عرض المتهم على النيابة للتحقيق .

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