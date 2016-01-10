موجز المحافظات.. تلميذ يتبول على نفسه داخل لجنة امتحانات لمنعه من دخول الحمام

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، أمس السبت، أبرزها أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالغربية، تلقت شكوى من والد التلميذ "نور إسلام الخياط" 7 سنوات، المسجل ضمن تلاميذ مدرسة "الشهيد يحيا الوطن"، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، تفيد منع الملاحظ الطفل من الذهاب للحمام بعد انتهائه من الإجابة، ما دفع التلميذ للتبول على نفسه داخل اللجنة.

ولقى طبيب من جماعة الإخوان بمحافظة الفيوم، مصرعه فى عيادته الخاصة بمدينة الفيوم، أثناء قيام حملة أمنية بضبطه، بعدما وقع تبادل لإطلاق النيران بين الطرفين، ونُقِل لمستشفى الفيوم العام.

وتمكنت مباحث الموانئ بالسويس، بالتعاون مع شرطة المسطح المائية، وضباط الحماية المدنية من السيطرة على حريق بسفينة أجنبية بعد اشتعال النيران بها بشكل مفاجئ.

وكان اللواء سيد بدران مدير إدارة شرطة الموانئ بالإدارة العامة لمحور قناة السويس قد تلقى إخطاراً باشتعال النيران بأحد الغرف فى سفينة أجنبية موجودة على رصيف ميناء بورتوفيق، ما أدى إلى ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة.

وقام الدكتور "أيمن غانم" طبيب بمستشفى بلبيس العام بمحافظة الشرقية، بتحرير محضر بمركز شرطة بلبيس، يتهم فيه مسعف وسائق سيارة الإسعاف رقم 1224 بالتعدى عليه بالسب والضرب مستخدمين شومة.

و إلى أهم الأخبار:

تلميذ يتبول على نفسه داخل لجنة امتحانات بالغربية بعد منعه من دخول الحمام

مصرع طبيب إخوانى بعيادته فى تبادل إطلاق النيران أثناء ضبطه بالفيوم

السيطرة على حريق فى سفينة أجنبية برصيف ميناء بورتوفيق

بالفيديو.. مسعف يعتدى بشومة على طبيب بمستشفى بلبيس العام



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