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تدشين جدارية تدعو للسلام ضمن مشروع "السلام من أم الدنيا" بالإسكندرية

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تدشين جدارية تدعو للسلام ضمن مشروع "السلام من أم الدنيا" بالإسكندرية تدشين جدارية تدعو للسلام ضمن مشروع "السلام من أم الدنيا" بالإسكندرية
شهدت محافظة الإسكندرية، السبت، تدشين المحطة الأولى من مشروع روتارى بعنوان "السلام من أم الدنيا إلى كل الدنيا".

ويتبنى النادى فكرة مشروع دولى تقوم بإهداء نسخة من جداريات عملاقة متحركة 2.5*2.5 من خامات بيئية زهيدة "كسر السيراميك" فى رسالة سلام من مصر إلى دول العالم التى أضيرت حديثا بضربات الإرهاب الغادر "بيروت- تونس- فرنسا".

ويهدى "روتارى شرق" الجداريات لأرواح شهداء الإرهاب الغادر من كل الأعراق والألوان والأديان
>ودشن الجدارية التى تزين الآن أسوار الكورنيش بسان ستيفانو، محافظ الروتارى بمصر م.عادل حافظ وأعضاء النادى فى أولى محطات المشروع – ويتم حاليا التجهيز للمحطة القادمة ببيروت.

وأشارت أمانى صقر رئيس نادى روتارى شرق إلى أن الجدارية قام بتنفيذها 4 أطفال لم يستكملوا تعليمهم من منطقة حدودية مهمشة أقل حظا فى كل الخدمات الأساسية وهى منطقة (نجع العون) وأشرف على تدريبهم الذى استغرق 6 أشهر ، جمعية جواهر الحياة.

وأضافت أن تضافر وتكامل جهود روتارى شرق و المجتمع المدنى متمثلا فى جواهر الحياة والأطفال الأقل حظا وأجهزة الدولة التنفيذية التى يسرت ميلاد الجدارية بالكورنيش فى تناغم وإبداع هو أيضا (موزايك) تنموى لن يتأتى السلام بدونه.
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