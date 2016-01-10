تدشين جدارية تدعو للسلام ضمن مشروع "السلام من أم الدنيا" بالإسكندرية

ويتبنى النادى فكرة مشروع دولى تقوم مصر بإهداء نسخة من جداريات عملاقة متحركة 2.5*2.5 من خامات بيئية زهيدة "كسر السيراميك" فى رسالة سلام من مصر إلى دول العالم التى أضيرت حديثا بضربات الإرهاب الغادر "بيروت- تونس- فرنسا".
ويهدى "روتارى شرق" الجداريات لأرواح شهداء الإرهاب الغادر من كل الأعراق والألوان والأديان
>ودشن الجدارية التى تزين الآن أسوار الكورنيش بسان ستيفانو، محافظ الروتارى بمصر م.عادل حافظ وأعضاء النادى فى أولى محطات المشروع – ويتم حاليا التجهيز للمحطة القادمة ببيروت.
وأشارت أمانى صقر رئيس نادى روتارى شرق إلى أن الجدارية قام بتنفيذها 4 أطفال لم يستكملوا تعليمهم من منطقة حدودية مهمشة أقل حظا فى كل الخدمات الأساسية وهى منطقة (نجع العون) وأشرف على تدريبهم الذى استغرق 6 أشهر ، جمعية جواهر الحياة.
وأضافت أن تضافر وتكامل جهود روتارى شرق و المجتمع المدنى متمثلا فى جواهر الحياة والأطفال الأقل حظا وأجهزة الدولة التنفيذية التى يسرت ميلاد الجدارية بالكورنيش فى تناغم وإبداع هو أيضا (موزايك) تنموى لن يتأتى السلام بدونه.
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