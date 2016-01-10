السفير الأمريكى فى بغداد يجدد نفى حدوث عمليات إنزال برى بقضاء الحويجة

>جدد السفير الأمريكى لدى العراق ستيوارت جونز نفى مارددته وسائل إعلام عن تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية عمليات إنزال وغارات بطائرات مروحية فى قضاء "الحويجة" جنوب غربى كركوك شمال العراق.

وقال جونز فى بيان للسفارة الأمريكية أمس السبت، إنه "تم فى الفترة الأخيرة نشر تقارير عن غارات أمريكية بالطائرات المروحية فى الحويجة ومحافظة كركوك.. وأقول بهذا الصدد، كما صرح وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى والعديد من المسؤولين العراقيين الآخرين أن مثل هذه التقارير عن الغارات عارية تماما عن الصحة".

وأضاف " أن القوات العراقية تتقدم بشكل كبير ضد داعش، ونعم معا لهزيمة التنظيم وتحرير جميع الأراضى العراقية، وأن أمريكا والتحالف الدولى فخورون بالجهود والمساهمة التى قمنا بها لهزيمة داعش المستمرة من قبل القوات العراقية".

ووصف السفير الأمريكى السيادة العراقية بأنها "مقدسة ويجب احترامها" ، وان جميع أنشطة التحالف التى يتم تنفيذها فى العراق حاليا تجرى بالتشاور مع الحكومة العراقية وهذا سيستمر بالمستقبل.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولى بالعراق ستيف وارن نفى ، يوم الثلاثاء الماضى ، ما تردد فى وسائل الإعلام عن عمليات إنزال جوى فى عدد من مناطق العراق.. وقال "إن عملية الإنزال الجوى الوحيدة التى حدثت بالحويجة بمحافظة كركوك كانت قبل نحو شهرين".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى نفى وجود قوات قتالية برية على الأرض العراقية، وقال إنه " لاصحة لأنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام بالقيام بعملية إنزال جوى فى الحويجة ، وأن هذا الموضوع مدبر ويستهدف غايات معينة، ووزارة الدفاع لم تسجل أى حالة من هذا النوع".

يذكر أن النائب عن كركوك خالد المفرجى كان قد كشف عن أن قوة مشتركة أمريكية ومن مكافحة الإرهاب فى السليمانية نفذت عملية إنزال على قضاء الحويجة، وقال إن العملية استهدفت مقر "الشرطة الإسلامية" للتنظيم وسط قضاء الحويجة وموقعين آخرين فى قريتى الخان وشريعة بالقضاء، وأن هذه العمليات تمهد لعملية تحرير قضاء الحويجة من قبضة داعش، وسبق للمفرجى أن صرح بأن عملية ثانية جرت فى ناحية الرياض بقضاء الحويجة؛ أسفرت عن مقتل 27 إرهابيا واعتقال 8 آخرين من داعش، ومن أبرز القتلى بالعملية القيادى بداعش حسين عمير العسافي.

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