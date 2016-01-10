خبير أمنى: داعش يحكم ليبيا شرقًا والإخوان غربًا

قال اللواء محمود زاهر، الخبير الأمنى والاستراتيحى، إن ليبيا تحولت إلى دولة منقسمة على ذاتها جغرافياً، بعد سيطرة داعش على الشرق الليبى فى طبرق، وفى الغرب توجد جماعة الإخوان وفجر ليبيا فى طرابلس.

وأضاف "زاهر" خلال لقاءٍ له على قناة "الغد العربى"، مع الإعلامى خالد عاشور، أنه من الضرورى التأسيس لحكومة ائتلافية وبرلمان واحد وانتخاب رئيس دولة حتى يكتمل شكل الدولة الليبية ليتم التعامل معها بشكل رسمى، مضيفاً أن جماعة الإخوان تحكم سيطرتها على طرابلس وأنها هى التى أسست للمجلس الوطنى والحكومة المنتهية ولايتها.

وأكد الخبير الأمنى والاستراتيجى، أن الدولة المصرية مُصرّة على استقلال شعب ليبيا، وأن يكون التغيير بانتخابات رئاسية ديموقراطية، لأن مصر ترفض وبشكل قاطع الحل العسكرى والتدخلات الخارجية، وتابع:"الأوضاع فى ليبيا شهدت تدخلات عسكرية دولية أسفرت عن حالة الخراب الموجودة الآن".

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