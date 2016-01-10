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سهير رمزى لـ"الحياة": أجهضت نفسى 3 مرات حتى لا يشاركنى طفلى حبى لأمى

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سهير رمزى لـ"الحياة": أجهضت نفسى 3 مرات حتى لا يشاركنى طفلى حبى لأمى سهير رمزى لـ"الحياة": أجهضت نفسى 3 مرات حتى لا يشاركنى طفلى حبى لأمى
قالت الفنانة سهير رمزى، إنها أجهضت نفسها ثلاث مرات، خشية أن يشارك طفلها حبها لوالدتها، موضحة أن مرض والدتها أوجب عليها الجلوس بجانبها، لذلك تركت التمثيل، مضيفة: منعت نفسى من الحمل، وخفت طفلى يشاركنى فى حبها حتى لو كان ضنايا، وأجهضت نفسى 3 مرات، عشان اللى هيجيى أحبه أوى".

وأضافت سهير رمزى، فى حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب، :"لما راحت أمى منى قعدت 13 عام بعيدة عن الدنيا كلها والشهرة وكل شئ والحاجة الوحيدة اللى كنت بحبها شغلى عشان كده رجعت للتمثيل، وأجهضت نفسى وبتمنى إن ربنا يسامحنى لأنها جريمة، وحصل انفصال من زوجى، وياريت اللى بيسمعونى ميعملوش اجهاض، أنا عملت كدة عشان حسيت إن أمى مش هتروح منى، ودلوقتى بقيت وحدى".

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