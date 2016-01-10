‏يوسف زيدان: الحضارة المصرية صنعت خلال 500 سنة وليس 7 آلاف عام كما يقال

أكد يوسف زيدان الكاتب والمفكر، أن التراث و المقررات الدراسية فى مصر غير دقيقة تاريخياً أو معرفياً، موضحاً أن الحضارة المصرية صنعت خلال 500 سنة تقريبا ، وليس خلال 7 آلاف عام كما يقال.

وقال "زيدان" فى حواره ببرنامج لازم نفهم مع الإعلامى مجدى الجلاد،: " مصر بلد قديم، ودخل عليها ثقافات كثيرة ، وديانات متعددة ، وتحولات كبرى، ودعنا من الكلام العام و7 آلاف سنة حضارة ..فالحضارة المصرية صنعت فى 500 عام".

وأشار "زيدان"، إلى أن الـ 7 آلاف عام، تخللتها 500 عام بين المملكة القديمة والوسطى، ومثلها بين الوسطى والحديثة، مرت مصر خلالها بفترات انحطاط ، ووصف يوسف زيدان، فترة حكم العثمانيين لمصر، بـ"400 سنة خيبة وانهيار ".

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