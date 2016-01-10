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رحيل المناضل السيناوى إسماعيل خطابى عن عمر يناهز 80 عاما

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رحيل المناضل السيناوى إسماعيل خطابى عن عمر يناهز 80 عاما رحيل المناضل السيناوى إسماعيل خطابى عن عمر يناهز 80 عاما
رحل المناضل السيناوى "إسماعيل خطابى"، السبت، عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن يشيع جثمانة إلى مثواه الأخير فى جنازة شعبية من مسجد أبو بكر الصديق بالعريش.

وعرف " خطابى" بأنه أحد أبناء مدينة العريش من عائلة أولاد سليمان، وأدى دورا نضاليا أثناء فترة الاحتلال الاسرائيلى لسيناء، وتم تكريمه من قبل رئاسة الجمهورية، ونال نوط الدولة من الدرجة الأولى والميدالية الذهبية.
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