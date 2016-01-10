أخصائية تواصل: مرحلة المراهقة تحدد علاقتك بابنك "صديق أم عدو"

يختار بعض الآباء والأمهات أسلوب الضرب لتوجيه أبنائهم إلى الأسلوب الصحيح فى الحياة دون مناقشاتهم أو الحديث معهم بقوة الإقناع، وهو ما يخلق جدارا مانعا بين الأبناء وآبائهم، ويضطرون إلى اللجوء للأصدقاء ليكونوا أقرب إليهم من الأهل.

وعن ضرب الأهل لأبنائهم فى مرحلة المراهقة، تقول الدكتورة نبيلة السعدى، أخصائية التواصل الاجتماعى والمتخصصة فى سلوكيات الأطفال: "الضرب أسلوب الضعفاء فى كل الأوقات، وليس من الصحيح تربويا استخدام العنف بالضرب للأبناء سواء فى مرحلة الطفولة أو المراهقة أو غيرها من المراحل العمرية، لأن الضرب يولد تأثيرات نفسية سلبية للولد أو البنت.

وفى مرحلة المراهقة طريقة تعامل الأب والأم مع أبنائهم هى التى تحدد شكل علاقتهم ببعض، هل سيكون صديقا أم عدوا، وعلى الآباء التفكير بهدوء قبل التعامل مع الأبناء والانفعال عليهم بالضرب، لأن العقاب فى هذه المرحلة يمثل نقطة تعليم وتهذيب لأبنائهم وليس انتقاما، وحتى يقترب ابنك منك عليك استخدام أسلوب الحنان والعقل والحوار فى حل النزاعات والمشكلات دون الحاجة إلى الصراخ واستخدام العنف.

وتضيف: حتى يكون هناك تفاهم بين الابن وأبيه فى فترة المراهقة، على كل منهما التعرف على بعض النقاط التى تساعدهم للوصول إلى هذه المرحلة..

>1. فى حالة تأكد الأب من تسرعه فى إهانة ابنه عليه الإسراع فى الاعتذار له، مع استماعه لابنه جيدا وإرضائه بالطريقة التى تتناسب معه.

>2. وعلى الابن التعرف على سبب غضب الأب منه حتى يشرح له وجهة نظره فى هدوء.

>3. ولو اقتنع الابن بأنه أخطأ بعد حديث والده معه، عليه أن يعتذر ويعده عدم اقتراف هذا الخطأ مجددا.

>4. على الابن أن يعرف أنه فى أوقات كثيرة لا تكون الإساءة من الأب أو الأم متعمدة، فقد يكونان تحت ضغط فى العمل أو الحياة مما يجعلهم اكثر عصبية، وعندما يحدث هذا منهم بصفة غير دائمة على الابن تذكر أوقات التفاهم التى كانت تجمعهم دائما.