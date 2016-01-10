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انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد يسجل خماسية نظيفة في أول مباريات زيدان

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انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد يسجل خماسية نظيفة في أول مباريات زيدان انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد يسجل خماسية نظيفة في أول مباريات زيدان

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة من هنا

انتهت

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق40: عرضية من بيل حولها رونالدو برأسيه رائعة لكنها ارتطمت في القائم.

ق23: رأسية جارث بيل تعلن عن تقدم الميرنجي بهدفين.

ق15: تسديدة من رونالدو حولها بنزيما بالكعب في الشباك.

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يعود إسكو أساسيا لتشكيل ريال مدريد في مباراته ضد ديبورتيفو لاكرونيا في الجولة الـ19 من الليجا، والأولى تحت قيادة زين الدين زيدان.

وخرج إسكو من تشكيل ريال مدريد في أخر 3 مباريات لرفائيل بينيتث، بعدما دخل في خلافات مع المدرب المقال.

ويلعب إسكو أساسيا في وسط ملعب ريال مدريد مع لوكا مودريتش وتوني كروس.

ويشارك أيضا BBC أساسيا في المباراة كما وعد زيدان.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: بيبي - سيرخيو راموس - مارسيلو - داني كارباخال

خط الوسط: كروس - مودريتش - إسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جاريث بيل - كريم بنزيمة

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