بالفيديو - تأثير زيدان.. بيل ينفجر وبنزيمة يبدع في وجه ديبورتيفو

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على ديبورتيفو لاكرونيا بنتيجة 5-0 في الجولة الـ19 من الليجا، وفي المباراة الأولى تحت قيادة زين الدين زيدان.

سجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيمة "هدفين" في الدقيقتين 15 و90، وجاريث بيل "هاتريك" في الدقائق 22 و50 و63.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

التشكيل

عاد إسكو أساسيا في تشكيل الميرنجي، بعدما غاب عن أخر 3 مباريات تحت قيادة رفائيل بينيتث.

ولعب إسكو أساسيا في وسط ملعب ريال مدريد مع لوكا مودريتش وتوني كروس.

وشارك أيضا BBC أساسيا في المباراة كما وعد زيدان.

فيما انتظر جيمس رودريجيز للدقيقة 66 من أجل المشاركة كبديل لإسكو.

مباراة سهلة

افتتح بنزيمة التسجيل لريال مدريد من متابعة لعرضية من سيرخيو راموس، ليكمل الكرة بكعبه لداخل الشباك.

ثم أضاف بيل الهدف الثاني من رأسية قابل بها عرضية جميلة من داني كارباخال.

وعاند القائم الأيمن كريستيانو رونالدو عندما تصدى لرأسيته بعدما قابل عرضية متقنة من بيل.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي 2-0.

بدأ ريال مدريد الشوط الثاني بنفس القوة، وواصل بيل تألقه بتسجيل الهدف الثالث لكتيبة زيدان من صناعة رونالدو.

ثم عاد بيل مرة أخرى ليسجل من جديد من رأسية قابل بها ركنية نفذها توني كروس.

ويبدو أن بيل كان يريد الرد على التقارير التي زعمت غضبه من رحيل رفائيل بينيتث.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، استلم رونالدو عرضية من خيسي ولكنه فشل في ترويض الكرة لترتد إلى بنزيمة الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

ليحقق ريال مدريد فوزه الأول تحت قيادة زيزو بخماسية بيضاء.

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