تحذيرات من محاولات إسرائيل استغلال العمليات الفردية للتحريض على الفلسطينيين

رفضت النائبة عن التجمع الوطنى الديمقراطى فى الكنيست الإسرائيلى، حنين زعبى، المحاولات الإسرائيلية الخطيرة لاستغلال العمليات الفردية من أجل التحريض على أبناء الشعب الفلسطينى فى الداخل.

وأكدت "حنين" فى تصريحات صحفية لها، خطورة استعمال هذا التحريض من أجل تسويق خطاب سياسى يحمل شعبنا مسؤولية ما يجرى، ويطالبه بإجراء حسابات للذات تقلب المعتدى إلى ضحية، وتقلب الفلسطينيين إلى الطرف الذى عليه تقديم شهادة حسن سير وسلوك.

وقالت إن "الإعلام يعمل جاهدا منذ أسبوع لابتزاز خطاب اعتذارى منا، محولا ردود فعلنا إلى خطاب ولاء إسرائيلى خطير، فاقدا لسياق الاضطهاد والعنصرية الموجهة لابنة وابن هذا الوطن". وأضافت "لن نسمح بتحويل خطابنا القيمى، والمتعلق بنضالنا العادل، وبدرء سفك الدماء، إلى خطاب استضعاف سياسى، بل هو خطاب قوة الحق وإصراره".