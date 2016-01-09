الصليب الأحمر: المساعدات لن تصل للقرى المحاصرة فى سوريا قبل يوم الاثنين

>ذكر مسئول فى هيئة الصليب الأحمر فى سورية أن المساعدات الإنسانية إلى ثلاث بلدات سورية محاصرة وتواجه نقصا فى إمدادات الغذاء والدواء، لن تصل قبل يوم بعد غد الاثنين.

وقال باول كرزيسيك ، وهو متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى سورية ، اليوم السبت إن عملية توصيل المساعدات "لن تبدأ قبل يوم الاثنين لأسباب لوجيستية".

وأضاف أن هيئات الأمم المتحدة وفرق الهلال الأحمر السورى تعمل جاهدة لتوصيل المساعدات.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الأول الخميس أن الحكومة السورية مستعدة للسماح بدخول المساعدات ولكنها أشارت فقط إلى بلدة مضايا.

يذكر أن بلدة مضايا ، التى يسيطر عليه المتمردون وتبعد نحو 25 كيلومترا شمال غرب العاصمة دمشق، تحاصرها القوات الموالية للرئيس السورى بشار الاسد ، مدعومة من مقاتلين من حزب الله اللبنانى ،منذ شهر تموز/يوليو.

ويعانى سكان البلدات من سوء التغذية بشكل حاد ويحصلون على كميات محدودة للغاية من امدادات الوقود والامدادات الطبية .

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