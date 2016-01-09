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5 نصائح لتبرزي جمالك في الصور!

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السبت 09-01-2016 21:32

في هذا العالم الذي نعيش فيه أوج تكنولوجيا التواصل الشبكي، ومع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي بلغت ذروة عصرها، أصبحنا جميعاً ملزمين إلى حد كبير بالتقاط صور لأنفسنا بشكل دائم. وفي حقيقة الأمر، وتماشياً مع العصر، غدا معظمنا مستعداً دائماً لحمل الهاتف الذكي والتقاط الصور في أي لحظة. وهو ما يعني في المقابل أن هناك درجة غير مسبوقة من الضغوطات التي تحتم عليك أن تكوني مستعدة للكاميرا في جميع الأوقات.

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ولمساعدتك على احتراف طلّة مثالية لصورتك، تسلّط الضوء على أجمل سماتك وأبرز ما يميّزك، جمعنا لك بعض أبرز النصائح- لتتمكني من كشف الستار عن تألق عارضة الأزياء في داخلك:
• كوني طبيعية قدر المستطاع. لا تشغلي نفسك برسم التعبير المناسب لوجهك؛ لأن ذلك لن يعكس حقيقتك. أفضل الصور هي تلك التي تعكس مشاعرك الحقيقية- وليست الصور التي تحاولين فيها رسم ابتسامة مصطنعة على وجهك.
• اختاري زاوية تشعرك بالارتياح. تمتلك معظم السيدات سمات خاصة تمنحها الشعور بالثقة، وسمات أخرى تحد من الثقة. احرصي على الوقوف بزاوية تجعلك تتألقين بمظهر جذّاب- بهذه الطريقة يمكنك الظهور بطلّة تعكس ثقتك بنفسك.
• تذكري أن بعض أنواع الإضاءة- سواء في الكاميرا العادية أو كاميرا الهاتف- يمكنها أن تغيّر مظهر بشرتك ومكياجك. ولذلك، عند الإمكان، تأكدي من التقاط صورك ضمن إضاءة طبيعية لأنها الأكثر جاذبية.
• قومي بحركة مثيرة للاهتمام. قد تبدو لغة جسدك جامدة أحياناً إذا بذلت الكثير من الجهد للظهور بطلّة معيّنة. وبدلاً من ذلك، تصرفي على طبيعتك وكأنك لا تقفين أمام الكاميرا.
• على الرغم من وجود أدوات الفلترة والتحرير المختلفة لتعديل الصور، يشكل الشعر المجعّد أو المتطاير تحدياً كبيراً عند التقاط الصور. وبدلاً من القلق حيال هذا التفصيل الصغير، كل ما عليك فعله هو استخدام شامبو يتملك خصائص ترطيب فائقة. شامبو هيد آند شولدرز العناية الكاملة على سبيل المثال، يمكنه تخليص شعرك من الجفاف، ويحارب التجعّد، ويرطب فروة رأسك، ليتركه فواحاً برائحة منعشة ومظهر ناعم وجميل يمكنك التحكم به كما ترغبين للتألق بصورة مثالية!
إذاً، أصبح السر بين يديك! وأنت الآن مستعدة للكاميرا فعلياً!
تابعوا المحادثة حول الشعر الجميل مع هيد آند شولدرز باستخدام الوسم #لم_المساومة (#WhyCompromise)

 

تابعي أيضاً:

فيديو صادم: احرقي شعرك بالشمعة لتقويته!

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سيدتي

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