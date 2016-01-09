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بالفيديو.. مصطفى بكرى لـ"سيف اليزل": "جرحى سهل وممكن أتكلم وأقلب الدنيا"

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بالفيديو.. مصطفى بكرى لـ"سيف اليزل": "جرحى سهل وممكن أتكلم وأقلب الدنيا" بالفيديو.. مصطفى بكرى لـ"سيف اليزل": "جرحى سهل وممكن أتكلم وأقلب الدنيا"
قال النائب البرلمانى، مصطفى بكرى، إن اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم " أبعده تماما عن دائرة صنع القرار فى الائتلاف، رغم أنه واحد من المؤسسين له، ولم يخرج ويتحدث لأنه ملتزم التزاماً تنظيميا بأن المصلحة العليا هى الأهم.

وأضاف "بكرى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، على فضائية "العاصمة"، أن اللواء سامح سيف اليزل، عزله لمجرد انتقاده موقفا معينا بالائتلاف، "واللى يهمنى فى الأساس نجاح الائتلاف بغض النظر مين اللى فيه، أو الأساليب اللى بيتبعها إزاى"، وتابع "الجرح بتاعى سهل جدا، أنا ممكن اطلع وأتكلم وأقلب الدنيا".

وأكد النائب البرلمانى، أنه غير نادم على الإطلاق على دخوله ائتلاف دعم مصر أو قائمة فى حب مصر، لأن يرى أن مصلحة الوطن هى العليا، مضيفاً "وهيجى وقت هحكى فيه تجربتى مع اللواء سامح سيف اليزل، حكاية طويلة، ومش عاوز أتكلم، لكن الائتلاف أكبر من أى حد، وأكبر من أنه يقمع أى حد، وأكبر من إنه حد يجى يفرض إرادته، وأنا قاعد مش هسيبه وملتزم تنظيميا ومش هترشح بكرة".


>- سامح سيف اليزل تعليقا على خروج مصطفى بكرى من "دعم مصر": "هو حر"

- مصطفى بكرى: متمسك بائتلاف "دعم مصر" وأقبل نتيجة انتخاباته الداخلية

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مصر 365

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