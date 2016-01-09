أخبار ليبيا اليوم.. الخارجية المصرية تتابع أزمة اختطاف 21 مصرى جنوب ليبيا

ركزت أخبار ليبيا اليوم على أزمة اختطاف 21 مواطن مصرى فى الجنوب الليبى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إدانة مجلس الأمن الدولى أمس الجمعة للتفجيرين الانتحاريين اللذين أوقعا عشرات القتلى فى ليبيا وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابى.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم، السبت، بأن وزارة الخارجية تتابع أمة المصريين المتواجدين فى مدينة "زله" بالجفرة بوسط ليبيا ، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن السلطات الليبية المعنية بالهجرة غير الشرعية هى من قامت بالقبض عليهم واحتجزت العربات التى كانوا يستقلونها هم وغيرهم من الجنسيات الأخرى غير الليبية.

وركزت أخبار ليبيا اليوم على الجهود التى تبذلها السفارة المصرية فى ليبيا - والتى تمارس عملها من القاهرة- عبر إجراء اتصالات على مدار الساعة، أسوة بما تقوم به فى الحالات المماثلة المتكررة للعمل على الإفراج عنهم بمساعدة السلطات المحلية وشيوخ وعوائل المنطقة .

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية مناشدته بتوخى الحذر من التعامل مع ما يتم تداوله من أخبار فى مثل تلك القضايا التى تمس حياة المواطنين المصريين، وإتاحة الفرصة لأجهزة الدولة المعنية للعمل من أجل حماية أبناء الوطن.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إدانة مجلس الأمن الدولى أمس الجمعة التفجيرين الانتحاريين اللذين اوقعا الخميس عشرات القتلى فى ليبيا وتبناهما تنظيم داعش الإرهابى، مجددا دعوته أطراف النزاع فى هذا البلد إلى الاتفاق سريعاً على حكومة وفاق وطنى.