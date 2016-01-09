بعد وفاة أم وطفلتيها اختناقا.. "صحة الدقهلية" تحذر من المدفأة دون متابعتها

حذرت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، المواطنين، بالمحافظة، من استخدام المدفأة ليلا، وتشغيلها دون متابعتها أو إغلاقها بالمؤقت الذاتي لما يلحق ذلك بأضرار بالصحة.

وقال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على المواطنين توخى الحذر والحيطة من تشغيل المدفأة الكهربائية فى أماكن المعيشة الخاصة بهم وفى أماكن تواجدهم داخل المنزل، وفي غرف مغلقة نظرا لانبعاث غاز أول أكسيد الكربون نتيجة التشغيل، مما يؤثر على صحة المتواجدين وعلى درجة الوعى والذى يؤدى إلى الوفاة، وقد توفيت صباح اليوم أم وطفلتيها إختناقا بغاز المدفأة، بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

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