وزير النقل يجتمع مع قيادات النقل البحرى الجدد بالإسكندرية

اجتمع الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، منذ قليل مع اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية وعدد من قيادات النقل البحرى الجدد، بمكتب الوزير بمقر قطاع النقل البحرى بشارع البطالسة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وناقش الاجتماع عددا من القضايا الخاصة بالنقل البحرى فى أولى اجتماعات وزير النقل مع القيادات الجدد لميناء الإسكندرية وهيئة النقل البحرى.

يذكر أن وزير النقل أصدر قرارا بتغيير قيادات النقل البحرى فى حركة تنقلات شملت تعين اللواء مدحت عطية رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية واللواء بحرى علاء ندى مستشارا لوزير النقل لشئون النقل البحرى واللواء بحرى غانم رئيسا لقطاع النقل البحرى والعميد مهندس محمد الدقاق نائبا لرئيس ميناء الإسكندرية.