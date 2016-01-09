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إصابة 3 أشخاص وانهيار مبنى إثر انفجار ثلاجة لحفظ الفاكهة بالبحيرة

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إصابة 3 أشخاص وانهيار مبنى إثر انفجار ثلاجة لحفظ الفاكهة بالبحيرة إصابة 3 أشخاص وانهيار مبنى إثر انفجار ثلاجة لحفظ الفاكهة بالبحيرة
أصيب 3 أشخاص ، وانهار مبنى ، منذ قليل، جراء انفجار ثلاجة لحفظ الفاكهة والخضار بمدينة المحمودية بالبحيرة ، وهرعت سيارات الحماية المدنية لموقع الحادث، وتم عمل "كردون" حول المبنى، وجارى تحديد أسباب الانفجار .

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث بوقوع انفجار مدوى بثلاجة لحفظ الفاكهة والخضار بمدينة المحمودية ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور قوات الشرطة برئاسة العميد خالد فتح الباب مأمور المحمودية وتبين انهيار المبنى بالكامل ، وإصابة 3 أشخاص تصادف تواجدهم بمكان الانفجار، وتم نقلهم لمستشفى المحمودية للعلاج ، وجارى فحص المبنى لمعرفة أسباب الانفجار.


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