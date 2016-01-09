حسن شحاتة ينعى حمادة إمام باكيا: "كان دايما بيساندنى ويرعانى"

نعى حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى والمقاولون العرب، الراحل حمادة إمام الذى وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض، وبعد حياة كروية حافلة بالإنجازات كلاعب ومدير فنى ورئيس للقلعة البيضاء ومعلق رياضى، كان خلالها نموذجا وقدوة أحبته الجماهير على امتداد الوطن الحبيب.

وانهار "المعلم" باكيا حزناً على رحيل حمادة إمام، أثناء تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" عبر شاشة "النهار رياضة" مؤكداً أن الراحل يُعد رمزا من رموز الكرة المصرية بشكل عام وللقلعة البيضاء بشكل خاص، داعياً له بالمغفرة والرحمة.

وقال حسن شحاتة، إنه لم يعلم بخبر وفاة حمادة إمام إلا من خلال نجله "كريم شحاتة"، مؤكداً أنه لم يتلق أى اتصال من المقربين له لإخباره بمرض حمادة إمام أو إبلاغه بخبر وفاته، قائلاً: "للأسف كل الزملاء وكل الأخوات اللى موجودين معانا ماحدش بيكلمنا ولا حد بيقول لنا حاجة".

وسرد المعلم اللقاء الأول له مع الراحل حمادة إمام قائلاً: "فى أول لقاء بينى وبينه مكنش حد يعرفنى، لأنه كان بعد حرب 67، وكان الزمالك بيعمل زى دورة تنشيطية، ومن حظى الجميل كان موجود الكابتن حنفى بسطان واللواء حسين لبيب، وحطونى جنب الكابتن حمادة إمام، وده من حظى الجميل لأن ربنا رايد لى أنى أكون حاجة، وكان دائماً يساعدنى ويرعانى فى الملعب وبيحاول يساندنى ويوقفنى على رجلى، وأنا كنت لسه جاى ماحدش يعرف عنى حاجة، الله يرحمه".

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