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استوحي أجمل الإطلالات بالفرو من "جويل"

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السبت 09-01-2016 16:45

للفرو نكهة خاصة في فصل الشتاء، ولا سيما في حال عرفت السيدة كيف ترتديه ومع ماذا تنسقه، فهو يمنح الدفء، كما يمنح الإطلالات فخامة ورقيّاً. ومؤخراً شاهدنا مقدمة البرامج وخبيرة المظهر جويل ماردينيان تتألق بأجمل الإطلالات من الفرو، في إجازتها الشتوية التي قضتها في سويسرا.

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وقد اختارت ألواناً مختلفة من الفرو تنوّعت ما بين العسلي، الأزرق، الأسود والبني، كما الأبيض، وفي بعض الأحيان نسّقته مع إطلالات مسائية أنيقة، وأحياناً مع إطلالات كاجوال شبابية، وأحياناً أُخرى مع إطلالات رياضية، أثناء ممارسة التزلج.
وقد اختارت الفرو أحياناً على المعاطف، أو على القبعات، وحتى على الأكسسوارت من الأحذية والحقائب، والأوشحة أيضاً. 
ونسقته أحياناً مع قماش الجلد، وأحياناً مع الجينز أو مع الملابس القطنية.
وقد ارتدته بطريقة مميزة لم تكسبها وزناً زائداً، أو تعطيها ضخامة بسبب حجم قماش الفرو، بل زينت خصرها بالأحذمة واختارت بشكل عام القصّات الناعمة منه.
في حال كنت من محبّات قماش الفرو، وترغبين بارتدائه هذا الموسم، استوحي من إطلالات جويل به، وبالطريقة التي ارتدته بها. 

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سيدتي

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