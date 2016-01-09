أخبار عاجلة

هذا ما قاله سلمان لترامب بعد قصف قاعدة الشعيرات -
بعد تأشيرة السودان.. 30 دولة للمصريين بدون ''فيزا'' -
الدفعة الرابعة من مسلحي حي الوعر السوري تغادر إلى ريف حلب الشرقي -
"تضامن الغربية" تفتح التحقيق في وقائع تعذيب بدار أيتام في المحلة" -
بالأسماء.. الفائزون في قرعة "حج الداخلية" بأسوان -
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية -
تعرف على أغلى عطر في العالم .. ثمنه يفوق الذهب -
فاروق حسني أول الحاضرين في عزاء الناقد سمير فريد -
توافد الحضور علي عزاء الناقد الكبير سمير فريد -
جريزمان: الانتقال إلى ريال مدريد؟ لا استبعد أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أهمها نام لوحدك واتفرج على التليفزيون.. 5 نصائح بسيطة لنوم أفضل بدون أدوية

Google+ Print
أهمها نام لوحدك واتفرج على التليفزيون.. 5 نصائح بسيطة لنوم أفضل بدون أدوية أهمها نام لوحدك واتفرج على التليفزيون.. 5 نصائح بسيطة لنوم أفضل بدون أدوية
قد يعانى البعض من الشعور بالأرق أثناء النوم، مما يجعلهم يلجأون للأدوية المنومة للنوم بسهولة، لكن من الممكن النوم بسهولة دون استخدام أى أدوية.

وهو ما أكده الموقع الأمريكى "Readers digest"، حيث عرض بعض النصائح البسيطة التى تساعد على النوم بشكل أفضل دون استخدام للأدوية المنومة منها:

1- عدم ارتداء الملابس عند النوم
>لأن النوم عاريا يجعل بشرتك تتنفس بسهولة وأكثر رطوبة، مما يسهل النوم بشكل جيد، ووجدت إحدى الدراسات أن الأزواج الذين ينامون عراة أكثر سعادة فى علاقاتهم نتيجة النوم بشكل جيد.

2- شاهد التليفزيون قبل النوم
>ووجد أن مشاهدة التليفزيون قبل النوم يساعد على التقليل من الأرق، كما أن الأشخاص الذين لا يستطيعون توقف التفكير أثناء النوم تساعدهم مشاهدة التليفزيون على تقليل الأرق والنوم بسهولة.

3- استخدم الورقة والقلم
>من خلالها قم بتدوين مشاكلك والطريقة التى تتبعها لحل المشكلة غدا، وحاول تشغيل عقلك بترتيب ماس تفعله غدا أو تشغل عقلك بأحد الألعاب الحسابية.

4- النوم فى غرفة منفصلة
>إذا كان شريكك يزعجك أثناء النوم، فالأفضل النوم فى غرفة منفصلة، فكثير من الأزواج لا يحبون سماع ذلك، لكن التواجد فى غرفة منفصلة تجعلك تنام بشكل أفضل.

5- لا تضع الهاتف أو اللاب توب على الفراش أثناء النوم
>أظهرت العديد من الأبحاث أن التعرض للضوء الأزرق الناتج عن هذه الأجهزة يقلل من إنتاج هرمون الميلاتونين الذى يساعد فى التحفيز على النوم بشكل جيد دون التعرض للأرق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365