أهمها نام لوحدك واتفرج على التليفزيون.. 5 نصائح بسيطة لنوم أفضل بدون أدوية

وهو ما أكده الموقع الأمريكى "Readers digest"، حيث عرض بعض النصائح البسيطة التى تساعد على النوم بشكل أفضل دون استخدام للأدوية المنومة منها:
1- عدم ارتداء الملابس عند النوم
>لأن النوم عاريا يجعل بشرتك تتنفس بسهولة وأكثر رطوبة، مما يسهل النوم بشكل جيد، ووجدت إحدى الدراسات أن الأزواج الذين ينامون عراة أكثر سعادة فى علاقاتهم نتيجة النوم بشكل جيد.
2- شاهد التليفزيون قبل النوم
>ووجد أن مشاهدة التليفزيون قبل النوم يساعد على التقليل من الأرق، كما أن الأشخاص الذين لا يستطيعون توقف التفكير أثناء النوم تساعدهم مشاهدة التليفزيون على تقليل الأرق والنوم بسهولة.
3- استخدم الورقة والقلم
>من خلالها قم بتدوين مشاكلك والطريقة التى تتبعها لحل المشكلة غدا، وحاول تشغيل عقلك بترتيب ماس تفعله غدا أو تشغل عقلك بأحد الألعاب الحسابية.
4- النوم فى غرفة منفصلة
>إذا كان شريكك يزعجك أثناء النوم، فالأفضل النوم فى غرفة منفصلة، فكثير من الأزواج لا يحبون سماع ذلك، لكن التواجد فى غرفة منفصلة تجعلك تنام بشكل أفضل.
5- لا تضع الهاتف أو اللاب توب على الفراش أثناء النوم
>أظهرت العديد من الأبحاث أن التعرض للضوء الأزرق الناتج عن هذه الأجهزة يقلل من إنتاج هرمون الميلاتونين الذى يساعد فى التحفيز على النوم بشكل جيد دون التعرض للأرق.