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رحيل حمادة إمام - وصول طارق سليم إلى منزل أسطورة الثعلب الراحل

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رحيل حمادة إمام - وصول طارق سليم إلى منزل أسطورة الثعلب الراحل رحيل حمادة إمام - وصول طارق سليم إلى منزل أسطورة الثعلب الراحل

حرص طارق سليم رمز النادي الأهلي على زيارة منزل الراحل حمادة إمام لتقديم العزاء في أسطورة الزمالك الراحل.

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ودعت الكرة المصرية يوم السبت واحدا من أساطير نادي الزمالك. حمادة إمام عن عمر 72. (طالع التفاصيل)

وظهر طارق سليم على كرسي متحرك في طريقه إلى منزل الراحل حمادة إمام في لقطة عرضتها قناة الحياة 2 وسط إقامة مباراة الزمالك وإنبي.

ويعاني شقيق المايسترو صالح سليم من مشاكل صحية لم تمنعه من زيارته لمنزل حمادة إمام لتقديم العزاء لأسرته.

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