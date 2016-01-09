تكرار الكسور وآلام الدورة المبرحة أهم أعراض نقص الكالسيوم بالجسم

تكرار التعرض لكسور العظام عرض لا يمكن الاستهانة به كما يفعل البعض، فبعض الأعراض تصبح إشارة دالة على مشكلة حقيقية يعانى منها الجسم، وإهمال علاجها يعنى مشكلة أكبر فى المستقبل.

الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أكدت خلال حديثها أن بعض الأعراض المرضية المتكررة التى يعانى منها الإنسان، هى إشارة دالة على نقص ما فى أحد عناصر الجسم، كنقص نسب الكالسيوم، الذى يجعل العظام فى حالة هشة على الدوام، بحيث تعانى من تكرار الكسور والتهشم، كما يعانى الجسم بشكل عام من ضعف ووهن.

ويخطئ البعض حسب تأكيد الدكتورة صفاء عمر عندما يعتقدون أن نقص الكالسيوم لا عرض له سوى كثرة تهشم العظام، وإنما هناك بعض الأعراض غير الشائعة، التى تذكرها أخصائية علاج السمنة تفصيلا، ولابد من التوجه للمختص بمجرد الشكوى من إحداها، بجانب استشارة أخصائى تغذية يحدد نظاما غذائيا يحتوى على نسب كالسيوم عالية، ومنها:

- تكرار التعرض للكسور فى الساقين واليدين من أقل حركة أو سقوط أو صدام.

- التشنجات العضلية التى تحدث للإنسان، فإذا تكرر التشنج كثيرا كانت علامة على نقص نسب الكالسيوم فى الجسم.

- التوتر والقلق المستمر دون سبب معين، ودون سبب نفسى أو مرضى آخر يعد من أهم العلامات.

>- جفاف البشرة والشعور بعدم ترطيبها وتشققها المستمر.

- ضعف الأظافر الدائم والمتكرر الذى يعانى منه البعض.

- زيادة الآلام المصاحبة للدورة الشهرية لدى الفتيات، فمثل هذه الآلام المبرحة غير المشابهة لعامة السيدات قد تصبح دلالة على المشكلة .