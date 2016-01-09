تقرير: قضاء أكثر من ساعتين أمام الكمبيوتر والموبايل يسبب الصداع وآلام الظهر

يقضى الكثير منا ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة والكثير من الوسائل التكنولوجية الحديثة، رغم المخاطر والأضرار الصحية التى تتسبب فيها، حسبما تؤكد الأبحاث الطبية التى تنشر باستمرار.

وكشف التقرير الأمريكى الخاص بإجهاد العين الرقمى لعام 2015 أن الحملقة وتدقيق النظر فى شاشات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية أكثر من ساعتين باليوم يضر بالعين وقوة الإبصار، ويرفع فرص الإصابة بالصداع وآلام أسفل الظهر والكثير من الأعراض المرضية الأخرى، وذلك حسبما أكدت نتائج الاستبيان الذى شمل 10 آلاف شخص بالغ.

وتابع التقرير أن الإفراط فى استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة يرفع فرص الإصابة بإجهاد العين الرقمى، ومن أبرز أعراضه: جفاف وتهيج العين وتشوش الرؤية والشعور بآلام فى العين والصداع وآلام الرقبة وأسفل الظهر، مؤكدا أن 90% من مرضى العيون لا يتحدثون مع أطبائهم عن مقدار الوقت الذى يقضونه فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وكشف التقرير أن 80% من الأشخاص المصابين بإجهاد العين الرقمى غالباً ما يستخدمون أكثر من جهازين إلكترونيين فى آن واحد، لافتا إلى أنه توجد العديد من العوامل التى ترفع فرص الإصابة بهذا الاضطراب المرضى مثل: الاقتراب من الشاشة وقضاء وقت طويل أمامها وتكرار التعرض لها خلال فترة زمنية قصيرة، وتزايد كمية الضوء الأزرق الذى يتم إشعاعه من هذه الشاشات.