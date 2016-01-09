البرلمان العربى يؤكد رفضه التام للتدخل الإيرانى فى شئون دول المنطقة

دعا البرلمان العربى إلى ضرورة اتخاذ موقف عربى موحد خاصة فى ظل الظروف بالغة الخطورة التى تمر بها المنطقة، مشددا على أن هذا سيكون فرصة تاريخية لصيانة كيان الأمة والحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها.

وأكد البرلمان العربى، فى بيان أصدره اليوم السبت، بشأن تدخل إيران فى الشئون الداخلية العربية فى ختام اجتماع مكتبه الرابع، الذى عقد بالجامعة العربية برئاسة أحمد الجروان رئيس البرلمان، رفضه التدخل الإيرانى فى الشؤون الداخلية للبلدان العربية أى كانت المسوغات والحجج والمزاعم.

وحذر البرلمان فى بيانه من خطورة ما يواجهه أمن واستقرار البلدان العربية من تهديدات تعددت مصادرها والأجندات التى تخدمها، خاصة بعد المواقف الإيرانية السافرة تجاه المملكة العربية السعودية والاعتداءات التى طالت سفارة المملكة وقنصليتها والتى تتنافى مع كافة الأعراف والاتفاقيات الدولية .

كما حذر البرلمان من تمادى إيران فى انتهاك سيادة المملكة وتدخلاتها المكشوفة فى الشأن العربى كونها تؤدى إلى تأجيج الفتنة الطائفية وتهديد تماسك الكيان العربى وتعريض أمنه القومى للخطر، معربا عن تأييده الكامل للمملكة العربية السعودية فى موقفها الحازم تجاه إيران.

ودعا مجلس جامعة الدول العربية الطارئ على المستوى الوزارى فى اجتماعه المقرر غدا، إلى تبنى مواقف حاسمة وحازمة ملزمة لكل الدول العربية لمواجهة التدخل الإيرانى فى المنطقة ليكون رسالة إلى كافة الأطراف الإقليمية والدولية التى تسعى للتدخل فى الشأن العربي.

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