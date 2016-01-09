خبيرة مصرفية: قرار السيسي بتمويل المشروعات الصغيرة مهم وسيطبق فورًا

علقت النائبة البرلمانية والخبيرة المصرفية، دكتور بسنت فهمي، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 200 مليار جنية للمشروعات منتاهية الصغر بالقول: “دا أحسن خبر للشباب”، وأوضحت أن أي شاب يستطيع الحصول على القرض إذا انطبقت عليه الشروط.

وأعربت فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أول الأسبوع” الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على قناة دريم، عن أملها في أن ينشئ البنك المركزي بنك متخصص في تمويل تلك المشروعات وان يغطي كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت : “كلام السيد الرئيس مهم، لازم يكون فيه تفاعل مع الجمهور، ما يجيش البنك يقول للشاب ضمانات وشيكات”، وتابعت:” الرئيس أصدر تعليمات واضحة و لازم يتفعل وما ندخلش الشباب في متاهه”.

واختتمت بالقول: “أتوقع تطبيق القرار فورا، يعني من بكرة”.