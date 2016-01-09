النيابة تستمع لأقوال ضباط المركزي في حادث الغردقة والتحفظ علي المتهم المصاب

انتهت النيابة من سماع أقوا​ل​ 3 من ضباط الأمن المركزي في حادث فندق الغردقة وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة أحد المتهمين والتحفظ على المتهم المصاب.

انتهت مساء السبت نيابة الغردقة برئاسة المستشار محمد مأمون، رئيس النيابة، من سماع أقوال الضباط، إسلام مهني وكريم سالم وهشام قادوس، من قطاع الأمن المركزي، حول ملابسات اقتحام فندق «بيلا فيستا» بالغر​د​قة، حيث أكدوا أنهم تلقوا الإخطار الأول من غرفة عمليات النجدة بعد قيام شرطة السياحة بإخطار النجدة بالاقتحام للفندق وأنهم دخلوا للفندق وتصدوا للمتهم الأول وأردوه قتيلًا في الحال وتم إصابة المتهم الاخر بإصابات مباشرة أفقدته الحركة.

وانتهت النيابة من سماع أقوال عدد من عمال المطعم والفندق الذين تواجدوا خلال وقوع الحادث، وأكدوا أن المتهمين استغلوا وجود باب يصل المطعم ببهو الفندق، ولم يتم الانتباه للمتهمين خلال تسللهم للفندق.

وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتهم، لبيان سبب الوفاة، واستمرار التحفظ علي المتهم المصاب وتكليف مباحث السياحة والأمن العام والأمن الوطني والمباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.