فيديو| محلل سياسي سعودي: مجلس التعاون الخليجي يبحث قطع العلاقات مع إيران

قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، مبارك العاتي، إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أدوات سياسية ودبلوماسية تلجأ كلما تدخلت إيران فى شئونها الداخلية، أولها قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف العاتى خلال لقاء له على قناة “الغد العربي” الإخبارية، ، أن ألأعضاء يجتمعون بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، غدًا الأحد، لتحديد قرار نهائي بشأن صد تدخلات إيران فى الشأن العربي والخليجي.

وأوضح العاتي أن الدول العربية ستنضم لمجلس التعاون غى موقف موحد رافض للسياسات طهران في المنطقة، وانها لن تكتفى بمواقف نظرية، لافتا الى انها قد تلجأ إلى سحب سفرائها من ايران.

" frameborder="0">