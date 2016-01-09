تمهيد وتوسعة عدد من الشوارع بين حقول النخيل بقرى بالوادي الجديد‎

تقوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى، بتمهيد وتوسعة عدد من الشوارع بين حقول النخيل بعدد من القرى لتركيب حنفيات حريق بها.

وقال عادل عباس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد،إنه تمت توسعة أحد الشوارع بقرية المكس القبلي، وتمهيد عدد من الطرق والشوارع بقرية عدن، بجوار محطة تنقية مياه الشرب.

وأضاف أنه جاري عمل أرصفة لعدد من الشوارع بمدينة باريس، باعتمادات قدرها مائة وأربعة آلاف جنيه، ضمن خطة التنمية الموحدة، والتي يبلغ إجمالي اعتماداتها تسعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه.