طبيب يحاول تهريب قطع زراعة أسنان بنصف مليون جنيه بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من ضبط طبيب أسنان مصري حاول تهريب 600 قطعة طبية تستخدم في علاج وزراعة الأسنان يبلغ قيمتهم نصف مليون جنيه من روما.

صرح مصدر جمركي بالمطار انه اثناء انهاء اجراءات سفر ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما اشتبه حسن عبد اللطيف مدير اللجنة حيث قام كلا من سامي سليمان وَعَبَد المنعم المصري مشرف الحركة في الراكب .

وبتفتيشه أمام أحمد خليل مدير الحركة وبفتح حقائبه عثر بداخلها علي 600 قطعة زراعة أسنان يبلغ قيمتهم نصف مليون جنيه حيث تم ضبط الراكب ، أمر مدير عام جمارك مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهه.