مباشر الدوري الإيطالي - روما (1) - (0) ميلان.. رودرجير يفتتح التسجيل

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يجلس محمد صلاح النجم الدولي المصري على دكة بدلاء روما في مواجهة ميلان في قمة الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

محمد صلاح كان قد خرج مستبدلا في مباراة فريقه روما أمام كييفو بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ لكن الفحوصات أثبتت عدم خطورة إصابته.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي - كوستاس مانولاس - أنطونيو روديجر - لوكاس دين

خط الوسط: راديا ناينجولان - دانييلي دي روسي - ميراليم بيانيتش

خط الهجوم: جيرفينيو - عمر صادق - إياجو فالكي