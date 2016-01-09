لويس إنريكي لن يحضر حفل الكرة الذهبية

(إفي): أكد مدرب برشلونة لويس إنريكي أنه لن يحضر حفل الكرة الذهبية يوم الاثنين المقبل في مدينة زيورخ السويسرية، الذي ينافس فيه على جائزة أحسن مدرب لعام 2015.

وأشار إنريكي إلى أنه لن يحضر للحفل خلال مؤتمر صحفي عقب فوز فريقه برباعية نظيفة على جرانادا في ملعب كامب نو بالليجا.

وقال إنريكي عند سؤاله حول هذا الموضوع "لن أحضر حفل الكرة الذهبية".

وعن مباراة جرانادا، أكد أن فريقه كان "جيدا للغاية" في مواجهة أراح فيها بعض اللاعبين الأساسيين مثل إنيستا وبوسكيتس وماسكيرانو.

وقال "أصبح لدينا خيارات كثيرة، ربما يكون الأمر سيئا للاعب لأنه سيضطر للعب وقت أقل، ولكن للمدرب أفضل لأنه سيكون عنده حلول كثيرة. الأمر الجوهري في الوصول لنهاية الموسم في أفضل الظروف".

وأشرك المدير الفني أردا توران واليكس فيدال أمام جرانادا.

واعترف بأن اللاعب التركي ينقصه "التأقلم" على طريقة لعب الفريق الكتالوني، بينما فيدال "لا يزال يفتقد للإيقاع".

ولكنه أبدى ارتياحه بأداء كلا اللاعبين وكذلك سرجيو روبرتو، الذي لعب اليوم في مركز الجناح.