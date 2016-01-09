برشلونة: لم تعجبنا كلمتين في انتقاد ألفيش للصحافة

(إفي): قال رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو إن النادي لم تعجبه "كلمتين" فيما نشره لاعب الفريق، البرازيلي داني ألفيش مؤخرا على حسابه بإحدى الشبكات الاجتماعية.

وكان ألفيش نشر تعليقات تضمنت سبابا ضد الصحافة التي اعتبر أنها تشن حملة على فريقه بعد مواجهة اسبانيول في الليجا وكأس الملك.

وقال بارتوميو اليوم عقب الفوز على جرانادا برباعية نظيفة "موضوع الشبكات الاجتماعية موجود منذ سنوات، هناك يعبر كل شخص عن رأيه بحرية ونحن نحترم الحرية. في قضية ألفيش، كتب تعليقا على الشبكات الاجتماعية ولكن لم تعجبنا كلمتين في التعليق لأنهما كانتا ضد جماعة بعينها، انا بشخصي سأدافع عما يقوله أي لاعب في البرسا على الشبكات الاجتماعية ولكن النادي فوق الجميع".

وتابع المسؤول "بالنسبة لبيكيه وداني، يمكنهما قول ما يريدان ولكن لا يجب وضع كلمة صغيرة في مكان لخلق بؤرة من التركيز في مكان لا يرتبط بها".

وبخصوص مباراة اليوم قال "أنا سعيد بالمباراة والنتيجة والنقاط الثلاثة، وأيضا للصورة التي قدمها الفريق وتركت انطباعا جيدا".

وبخصوص العودة لمواجهة اسبانيول في اياب الكأس قال "يجب أن يتعلق الأمر بكرة القدم".

وبالنسبة لعقوبة الايقاف لمباراتين التي فرضت على لويس سواريز في الكأس، صرح "بغض النظر عن العقوبة أرغب في الحديث عن كل ما يحدث، أحترم عمل الحكام. إنه شيء صعب بالنسبة لهم وفي بعض الاحيان لا يمكن أن يغطوا كل مكان في الملعب، أعتقد أن الأمر يتعلق بالمنظومة واعادة دراستها".

وتابع بارتوميو "لا يمكن أن تمر المخالفات التي لا يراها الحكم دون عقاب لأنه حدثت أشياء تستوجب عقابا، عمل الحكم كان رائعا ولكن هناك أشياء حدثت ولم توجد عقوبة بخصوصها مثل دهس قدم ميسي، الحكم شاهد ما حدث في غرف الملابس وكتبه في تقريره ولكنه لم ير أشياء أخرى وقعت في الملعب، لهذا نرغب في أن يحصل كل شخص يرتكب خطأ على العقوبة التي تناسبه".

وبخصوص الكرة الذهبية التي سيعلن الفائز عنها يوم الاثنين قال "ميسي مرشح ونيمار وكريستيانو، لو كان الأمر بيدي لصوت لميسي".