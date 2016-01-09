نواب مستقلون يدشنون ائتلافا جديدا ويدعمون على عبد العال رئيسا للبرلمان

علم "اليوم السابع" أن عددا من النواب المستقلين عقدوا اجتماعاً مغلقا، مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة، لوضع اللمسات النهائية على الائتلاف الجديد الذى يتم تشكيله تحت قبة مجلس النواب، تحت مسمى "ائتلاف المستقلين 2015".

وشارك فيه عدد من النواب المستقلين من بينهم النائب أحمد أباظة، عن دائرة أبو حماد بمحافظة الشرقية، والنائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مرسى مطروح والنائباب مهدى العمده عن محافظة مرسى مطروح والنائب كريم سالم عن دائرة مصر الجديدة، والنائب يسرى الأسيوطى عن دائرة عين شمس، وعصام إدريس عن دائرة أبو النمرس والحوامدية.

وقال النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، وأحد الحاضرين فى الإجتماع فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الاتفاق خلال الإجتماع الذى عقد اليوم وضم نحو 35 نائبا مستقلا عن تدشين ائتلاف يضم المستقلين تحت مسمى "ائتلاف المستقلين 2015" للتأكيد على عده ثوابت فى مقدمتها دعم الدولة المصريه وتقدمها وتحقيق الاستقرار فب البلاد، بجانب الإعلان عن استمرار النواب المستقلين بصفتهم المستقله تحت قبة مجلس النواب ليحملوا مطالب أهالى دوائرهم.

وأضاف العميرى، أن الائتلاف اتخذ قراراً بدعم الدكتور على عبد العال، مرشح ائتلاف دعم مصر، لمنصب رئيس مجلس النواب، فيما لم يتم الاتفاق على من سيتم دعمه على منصب وكيلى مجلس النواب على أن يتم حسم ذلك فى ضوء المرشحين للمنصبين، لافتاً إلى أنه تم تشكيل وفد للتوجه إلى الدكتور على عبد العال للإعلان عن تأيده.

وأشار العميرى، إلى أن الائتلاف سيحدد فى مرحلة لاحقة مرشحيه للجان النوعيه المختلفة بمجلس النواب بعد إقرار اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، لافتاً إلى أنه اقترح داخل الإجتماع اليوم زيادة عدد اللجان بما يساوى عدد الوزرات لمتابعه أداء الحكومة.

ولفت العميرى إلى أن الائتلاف سيعمل على إعداد مشروع قانون باللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب وتقديمها إلى المجلس باسم الائتلاف.

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