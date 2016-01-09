بالفيديو..طارق شوقى: "بنك المعرفة" يضم أمهات الكتب والبث الكامل 23 يناير

عبر الدكتور طارق شوقى، الأمين العام للمجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، عن سعادته بإطلاق مشروع "بنك المعرفة" صباح اليوم السبت فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاسيما أنهم كانوا تحت ضغط شديد لإطلاق هذا المشروع فى هذا الميعاد، مؤكدا أن البث الكامل للمشروع 23 يناير الجارى.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن موقع بنك المعرفة متاح للجميع ويحتوى على أكثر من 24 ناشر دولى لأمهات الكتب والدوريات العلمية والمراجع والأبحاث وقواعد ومحركات البحث والبيانات ومناهج الأطفال والكبار وبرمجيات، وشتى العلوم والمعارف من خلال مئات الآلاف من الكتب، مؤكدا أن الدخول على الموقع والتحميل لكل مصرى مجانا وبدون مقابل، وذلك عن طريق تسجيل الاسم والرقم القومى حتى يتم التأكد أنه مصرى الجنسية والسماح له.

وأضاف "شوقى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة"، أن الفكرة الأساسية فى إتاحة المحتوى لجميع المواطنين فى المشروع هى تحقيق العدالة الاجتماعية والإتاحة للجميع دون تمييز على الإطلاق.