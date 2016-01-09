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العجاتى: مصر مقبلة على ثورة تشريعية تتطلب أن يكون رئيس البرلمان رجل قانون

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العجاتى: مصر مقبلة على ثورة تشريعية تتطلب أن يكون رئيس البرلمان رجل قانون العجاتى: مصر مقبلة على ثورة تشريعية تتطلب أن يكون رئيس البرلمان رجل قانون
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والمجالس النيابية، إنه لا يوجد نص ستورى يحتم أن يكون رئيس مجلس النواب رجل قانون ، مشدداً على أن مقبلة على ثورة تشريعية الأمر الذى يتطلب معه أن يكون رئيس المجلس رجل قانون.

وأضاف "العجاتى" خلال حواره بالتليفزيون المصرى، أن مجلس النواب الحالى به كفاءات كثيرة ، قانونية، وغير قانونية قادرة تولى الأمور.

وأستطرد قائلاً:" الانتخابات على كرسى رئيس المجلس شبة محسومة كون الأسماء التى تتردد ليست كثيرة، ولكن التطاحن سيكون على الوكيلين".


>- المستشار مجدى العجاتى فى أخطر حوار قبل الجلسة الأولى للنواب: الحكومة "مش هتقدم" استقالتها.. راتب رئيس البرلمان يعادل رئيس الوزراء.. النائب لن يتجاوز20ألف جنيه.. أتوقع أن يكون رئيس البرلمان أستاذ قانون

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مصر 365

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