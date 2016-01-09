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مصرع طبيب إخوانى بعيادته فى تبادل إطلاق النيران أثناء ضبطه بالفيوم

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مصرع طبيب إخوانى بعيادته فى تبادل إطلاق النيران أثناء ضبطه بالفيوم مصرع طبيب إخوانى بعيادته فى تبادل إطلاق النيران أثناء ضبطه بالفيوم
لقى طبيب من جماعة الإخوان بمحافظة الفيوم، مصرعه فى عيادته الخاصة بمدينة الفيوم، أثناء قيام حملة أمنية بضبطه، بعدما وقع تبادل لإطلاق النيران بين الطرفين، ونُقِل لمستشفى الفيوم العام منذ قليل.

من جانبه قال مصدر أمنى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، كان تلقى معلومات تفيد بتردد محمد.م.ع، طبيب بشرى، ويعمل بمستشفى الفيوم العام، على عيادته الخاصة بمنطقة منشأة عبد الله، والمطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه فى عدد من القضايا، وانضمامه لجماعة الإخوان.

وقامت حملة أمنية مكبرة بعمل كمين للطبيب أمام عيادته، وأثناء تواجده بالعيادة وقع تبادل لإطلاق النيران بينه وبين الشرطة، ولقى مصرعه، وتم نقل الجثة لمستشفى الفيوم العام.

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مصر 365