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بالفيديو..بكاء شديد من منى الشاذلي على الهواء بسبب طفل وتطلب إيقاف التسجيل

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بالفيديو..بكاء شديد من منى الشاذلي على الهواء بسبب طفل وتطلب إيقاف التسجيل بالفيديو..بكاء شديد من منى الشاذلي على الهواء بسبب طفل وتطلب إيقاف التسجيل

قامت الاعلامية منى الشاذلى بعرض جزء من كواليس حلقة سابقة مع “منتخب أطفال الشوارع”والذى تقدمة على قناة “سى بى سى “الفضائية من خلال برنامج معكم أثناء استضافتها لاحد الاطفال حيث تأثرت بالحديث مع الطفل وجعلها تبكى حينما سألتة  عن أمنيتة بالمستقبل فقال لها أتمنى ان أصبح رجل أعمال ولاعب كرة فقالت لة تتخيل ان تكون رجل أعمال فى أي مجال تحبة قال اتمنى أن أقوم بأعمال كثيرة تخدم بلدى وأعمل مشاريع ناجحة وأسافر بعض الدول الاخرى لعمل مشروعات كثيرة فى حياتى وأكبر والناس تفتكرنى وأكون قدمت الخير للآهل بلدى لتكون دائمة على طول علشان لو مت الناس تفتكرنى وتترحم عليا .

فتأثرت الاعلامية  من كلام الطفل وبكت بكاء شديد لدرجة انها أوقفت التسجيل لتعديل الميك آب” الخاص بها وبعد فترة استكملت حوارها وسألها الطفل ما الذى أبكاها فردت علية هاقول لك عن السبب.

لإنكم أطفال أذكياء وأجمل ما فيكم البساطة والقلب الطيب وعندكم أمل في المستقبل وأتوقع بأذان الله أن تتفواقوا على أنفسكم خاصتا وأنتم في بداية الشروق بالرغم من أنكم تعرضتوا للظلم ولم تنالوا أقل الأشياء التي تعطى للأطفال الأخرين.

لإنكم اتحرمتوا من أشياء كثيرة كان ممكن تحصلوا عليها لو الناس كويسة بس انتو عندكم حب للاخرين وفى كلمة اسمها ضغينة بمعنى ان انت تكون كارة ال حواليك بس انتو أثبتوا ان مابداخلكم جميل وبتحبو الاخرين

 

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