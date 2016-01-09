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تعاون بين جامعة المنصورة ومديرية الصحة للنهوض بمستشفيات الدقهلية

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تعاون بين جامعة المنصورة ومديرية الصحة للنهوض بمستشفيات الدقهلية تعاون بين جامعة المنصورة ومديرية الصحة للنهوض بمستشفيات الدقهلية
تفقد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت مستشفى منية النصر المركزى، وبرفقته الصحفية آمال طرابية عضو مجلس النواب، عن دائرة منية النصر والكردى وميت سلسيل والجمالية والدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارئ الجامعى، وتفقدوا أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية والحضانات، والعناية الحرجة، وتم مناقشة التعاون بين المسئولين فى مديرية الصحة، وجامعة المنصورة، للنهوض بمستشفى منية النصر.

اليوم السابع -1 -2016

تم الاتفاق على إمداد المستشفى بكل ما يلزم من الطاقم الطبى ومعدات وآلات ومستلزمات طبية وغير طبية، لكى تقدم خدمة كاملة لجميع المرضى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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